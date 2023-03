Apple Music en Dolby Atmos débarque sur les Sonos Era 300, Arc et Beam Gen2

Apple Music et Amazon Music en Dolby Atmos sur Sonos

Sonos Era 300 : une enceinte pensée pour le Dolby Atmos ?

la première enceinte connectée au monde à offrir une véritable écoute tridimensionnelle grâce à une compatibilité totale avec les musiques et les pistes Dolby Atmos

(la lecture en AirPlay depuis l'App Apple Music ne permet pas, encore tout du moins, la diffusion en Dolby Atmos). Si un badge Dolby Atmos s'affichera bien sur l'interface de l'App lors de la lecture d'un morceau au format adéquat, la recherche est moins agréable (pour le moment tout de moins, Sonos devrait se pencher rapidement sur la question et améliorer cela via une mise à jour) puisque l'App n'indique pas avant la lecture si le morceau est disponible en Dolby Atmos. Autre point à peaufiner, il n'est pas possible de désactiver le Dolby Atmos et le titre sera automatiquement lu dans ce format s'il est disponible (contrairement à Apple Music qui offre le choix dans les Réglages).Pour rappel, la nouvelle enceinte Sonos Era 300 est un beau bébé de 4,4 kg, embarquant 6 haut-parleurs, dont deux woofer (un de chaque côté afin de limiter les vibrations) et 4 tweeters, dont un orienté vers le haut pour les effets verticaux Dolby Atmos.L'Era 300 est capable de diffuser en stéréo avec une seule enceinte,ce qui lui offrira une plus grande polyvalence (par exemple face au HomePod ), Wi-Fi 6 et AirPlay 2, et, par exemple une platine vinyle, via un adaptateur mini-jack optionnel (là encore, une polyvalence qui manque cruellement au HomePod selon moi). Il sera possible d'appairer deux Sonos Era 300 pour obtenir un couple stéréo, mais également de les associer à une barre de son Arc ou Beam Gen2 de la marque en tant qu'enceintes arrière compatibles Dolby Atmos.Nous avons hâte de vérifier ce que valent réellement ces enceintes qui semblent réellement enthousiasmantes sur le papier et de les opposer au nouveau HomePod.