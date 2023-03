La mythique firme Marshall rachetée par Zound, le fabricant de ses enceintes Bluetooth

La firme Marshall change de mains

Depuis que mon père et moi avons créé l'ampli Marshall original en 1962, nous avons toujours cherché des moyens d'offrir le son Marshall aux mélomanes de tous les horizons et de tous les goûts musicaux à travers le monde - et je suis convaincu que le groupe Marshall poursuivra cette mission et stimulera l'amour pour la marque Marshall.

Jim Marshall : "on peut monter un peu le son de la guitare ?"

Ayant travaillé aux côtés de mon père au cours de ses dernières années, je sais qu'il serait enthousiasmé par cette direction et le potentiel d'atteindre un public mondial plus large.

Double dose de Marshall TSL 100, révisés maison

Zound Industries devient Marshall

Zound a fabriqué des produits pour écouter de la musique, et Marshall a fabriqué des produits pour faire de la musique ou jouer de la musique. Ce sont des activités très complémentaires. Nous travaillons déjà en étroite collaboration depuis 12 ans. Nous n'avons pas fait un seul produit de Zound qui n'ait pas été approuvé par les ingénieurs de Marshall Amps... C'est une continuation complète de ce que nous faisons, sauf que maintenant nous ne faisons qu'un. Ce que nous achetons, c'est essentiellement la capacité de rendre une entité supérieure à la somme de ses parties. Nous avons introduit la marque Marshall dans plus de 90 pays grâce aux écouteurs et aux enceintes. C'est donc devenu une marque beaucoup plus connue des masses qu'elle ne l'était auparavant. Avant, c'étaient les connaisseurs, les musiciens, les vrais passionnés de musique qui connaissaient la marque. Mais grâce à ce partenariat, nous avons réussi à toucher beaucoup plus de monde. Je n'ai pas les chiffres, mais je suis presque sûr que cela a également poussé beaucoup de gens à commencer à jouer de la guitare.

Marche mal

Un bon Marshall trouve toujours sa place !

Avec cette acquisition Zound met la main sur l'intégralité du groupe, comprenant Marshall Amps, mais également les batteries Natal Drums, le label Marshall Records, le tourneur Marshall Live Agency, ainsi que les usines au Vietnam.. Le succès commercial de ces dernières a certainement eu un impact sur le choix de ce rachat, puisque les enceintes et écouteurs Marshall produits par Zound représentaient 90% des ventes de la firme. Selon Terry Marshall, fils du fameux fondateur Jim Marshall :Victoria Marshall, qui a dirigé la firme de 2002 à 2008 ajoute à cela :Avec ce rachat,et continuera de produire des enceintes et casques sous d'autres marques, comme Urbanears. Le dirigeant de Zound, Jeremy de Maillard, continuera de chapeauter la firme nouvellement renommée, et la famille Marshall restera actionnaire majoritaire avec 24% des parts. Selon Jeremy de Maillard :En tant que fan et utilisateur des amplis Marshall (avec un gros faible pour le mal aimé TSL 100 -il ne fonctionne en effet pas toujours très bien, d'où le surnom, mais avec un peu d'huile de coude, la magie opère- et plusieurs exemplaires trônent fièrement chez moi), je n'ai pas été impressionné outre mesure par les nouveaux amplificateurs de la société, à part quelques modèles basés sur des amplis vintage, ou les éditions spéciales comme le Class 5., et permettre au nom mythique Marshall de briller à l'avenir (et pousser le volume à 11 ?).