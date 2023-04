Spotify ferme Greenroom, son application Clubhouse (mais conserve la fonction)

Fin des services nés avec la pandémie

Après une période d'expérimentation et d'apprentissage sur la façon dont les utilisateurs de Spotify interagissent avec l'audio en direct, nous avons pris la décision de désactiver l'application Spotify Live.



Mais nous croyons qu'il y a un avenir pour les interactions entre fans et créateurs en direct dans l'écosystème Spotify. Cependant, sur la base de notre expérience, cela n'a plus de sens en tant qu'application autonome.



Nous avons constaté des résultats prometteurs dans les cas d'utilisations axés sur l'artiste des «listening parties», que nous continuerons d'explorer à l'avenir pour faciliter les interactions en direct entre les artistes et les fans.

Tout le monde avait rapidement sorti un ersatz de Clubhouse, les messageries mais aussi les réseaux sociaux et les plateformes de streaming.Pour l'utiliser, les utilisateurs devaient simplement utiliser les informations de leur compte Spotify.L'application Spotify Greenroom était d'ailleurs basée sur le code de Locker Room -avec quelques changements graphiques plus en harmonie avec les tonsnoirs et verts.. Apparemment la société s'est livrée à une petite analyse interne sur l'utilisation de ce service intégré à l'application principale de Spotify. La fonctionnalité restera disponible pour ceux qui le veulent, notamment pour les artistes l'utilisant pour communiquer avec leurs fans.