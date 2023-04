Devant les chansons générées par l'IA, Universal menace Apple et Spotify !

Des chansons générées par l'IA

Un mail d'avertissement (pour le moment)

certains systèmes d'IA pourraient avoir utiliser des contenus protégés par le droit d'auteur sans obtenir d'autorisation ou sans verser de compensation aux titulaires de droits

nous n'hésiterons pas à prendre des mesures pour protéger nos droits et ceux de nos artistes

avec des paroles comme Taylor Swift, une voix comme Bruno Mars, dans le genre de Harry Styles

Les premiers livres écrits par une IA ayant fait leur apparition sur les étagères d'Amazon, rien n'empêchait des chansons de venir truster lesd'Apple Music ou de Spotify.Pour le label,. En effet, comme pour le dessin, l’IA va piocher dans une base de données et analyser une qualité importante de données, ce qui va lui permettre de générer des musiques et des paroles.. Rappelons qu'il a dans son giron des artistes majeurs comme Taylor Swift, Elton John ou encore The Weeknd. Mais aussi Ariana Grande, Justin Bieber, Rihanna, Madonna, Miley Cyrus ou BTS. On comprend alors l'enjeu financierDans ce dernier, il précise assez clairement le problème:. Pareillement,. Si la menace est pour l’instant gratuite, elle est bien réelle.Histoire de bien étoffer la question, lecite de plus un exemple de requête donnée à une IA dans le seul but de composer une chanson :