Spotify se dote enfin d'un widget sur l'écran verrouillé de l'iPhone

Spotify sur son écran de verrouillage

Un raccourci en deux tailles

À présent,, sur lequel il suffira d’appuyer, de façon très classique. Celui-ci est disponible pour tous les utilisateurs, quel que soit le type d’abonnement.. Pour avoir le Widget, il faut donc un iPhone. Sur l’écran de verrouillage, il faut toucher et maintenir son doigt sur l'écran jusqu'à ce que le bouton Personnaliser apparaisse, puis appuyer sur celui-ci et sélectionner Écran verrouillé, puis appuyer sur la zone dédiée aux Widgets et choisir Spotify dans la zone Ajouter des widgets (il faudra faire défiler vers le bas pour le trouver).Une fois cela fait, il suffit d’appuyer sur le bouton (X) Fermer en haut à droite de la liste, puis appuyez sur Ok dans le coin supérieur droit de l'écran.. Ainsi, lorsque la musique est diffusée dans l'application Spotify, vous pouvez également revenir rapidement à l'application Spotify en appuyant sur la zone de la chanson et du titre de l'artiste au milieu du lecteur en bas de l'écran de verrouillage.Le plus grand affiche jusqu'à cinq morceaux -en affichant les pochettes- de ce que vous avez joué le plus récemment : artistes, listes de lecture, albums ou podcasts. Le plus petit indique le visuel de ce que vous avez joué le plus récemment. Il suffit de juste appuyer dessus pour y accéder.