Seriez-vous intéressés par la prise en charge par défaut de Spotify sur les HomePod ?

Spotify reste déterminé à prendre en charge AirPlay 2 à un moment donné dans le futur. Nous sommes sur la bonne voie pour que cela se produise, mais nous ne pouvons pas dire quand ce sera à ce stade,

Dans. En effet, si l'enceinte fonctionne en AirPlay 2 (nous y reviendrons par la suite), il était impossible au moment du lancement de configurer un autre service de diffusion audio qu'Apple Music (il est possible de spécifier le service via une requête adressée à Siri). Cupertino a toutefois annoncé lors de la WWDC 2020 qu'il serait possible de définir un autre service musical par défaut sur le HomePod, et la fonctionnalité a fait ses début avec iOS 14.5. Pour cela, il faut se rendre au sein de l'App Maison, toucher l'icône représentant trois petits points en haut à droite de l'interface avant de sélectionner, avant de toucher l'icône du profil de l'utilisateur, puis(c'est également là que vous pourrez choisir d'opter ou non pour la lecture en Dolby Atmos depuis Apple Music sur le HomePod).Si Amazon Music, Deezer ou encore Pandora (aux US) ont bien fait le nécessaire pour que leur service soit disponible par défaut sur les HomePod Gen1/Gen2 et HomePod mini, ce n'est toujours pas le cas de Spotify . Mark Gurman indique dans la dernière itération de sa newsletter que, ajoutant qu'il n'y a que 18 commentaires sur Reddit et 138 tweets mentionnant ce problème (la firme met sous le tapis les quelque 5 800 messages -ce qui n'est certes pas incroyable non plus face aux 489 millions d'utilisateurs- sur plus de 160 pages au sein de son forum ). Il semble toutefois étrange de se plaindre d'un manque d'ouverture, et de ne pas faire l'effort de proposer son service lorsqu'on y est invité.ce qui est toujours mieux que l'annonce de la mise en pause du chantier en août 2021.