Une intéressante interface audio pour guitaristes avec l'Axe I/O One d'IK Multimedia

Axe I/O One d'IK Multimedia

la pelle

Une interface avec tout le nécessaire pour les guitaristes

reamping

Avec l'Axe I/O One, IK multimédia décline la gamme débutée avec l'Axe I/O, dont vous pouvez lire notre test ici , lancée en 2019, puis l'Axe I/O Solo commercialisée en 2020.. Pour la petite histoire et mieux comprendre le choix du nom de cette gamme, les anglophones surnomment du doux nom de hache (Axe dans la langue de Jimi Hendrix) leur instrument. En France, nous avons préféré jeter notre dévolu sur(admettez que Pelle I/O ça en jette un peu moins).Le tarif contenu n'empêche pas l'Axe I/O One d'être intéressante puisque l'interface propose tout de même(mais pas simultanément), une sortie Amp Out pour envoyer le son dans un véritable amplificateur (par exemple pour du), deux entrées pour des pédales d'expression ou des switchs (par exemple pour changer de canal sur l'émulation), des entrées et sorties MIDI, deux sorties monitoring au format jack, un port USB-C et des convertisseurs offrant des enregistrements en 24 bits/192 kHz.Il sera également possible d'adapter l'entrée pour un instrument disposant de micros actifs ou passifs et de profiter du circuit d'adaptation d'impédance Z-Tone permettant d'ajuster l'impédance d'entrée pour interagir avec les micros de la guitare, tout en choisissant entre un circuit transparent ou un circuit JFET apportant un son plus chaleureux et des harmoniques. Cette nouvelle interface propose donc de nombreuses fonctionnalités permettant de satisfaire les guitaristes exigeants dans leur quête du son, le tout en affichant un tarif contenu.