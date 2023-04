IK Multimedia dévoile la suite Total Studio 4 Max au NAMM 2023

Total Studio 4 Max d'IK Multimedia

Les offres Max évoluent

. Cette nouvelle version 4 remplace la 3.5 au catalogue et propose 170 produits au total pour la composition, le mix et le mastering, dont les nouveautés ToneX Max, Modo Bass 2, Modo Drum 1.5, AmpliTube MESA/Boogie, 12 nouvelles bibliothèques pour SampleTank, 12 nouveaux synthétiseurs Syntronik, et les 2 nouveaux modules T-RackS, The Farm Stone Room et Joe Chiccarelli Vocal Strip. Le pack comprend également plus de 500 effets et une banque de sons de 640 Go couvrant tous les styles.permettant d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités et contenus des logiciels AmpliTube 5 Max, incluant 435 émulations et ajoutant AmpliTube MESA/Boogie ainsi que les 4 pédales virtuelles X-Gear , T-RackS 5 Max qui propose désormais 53 outils pour le mix et le mastering, dont les 4 nouveaux modèles de la Tascam Tape Collection et le FAME Studio Reverb, ainsi que SampleTank 4 Max qui propose désormais le 28 bibliothèques vendues séparément, les 34 synthétiseurs Syntronik, SampleTron 2, ainsi que la version complète de Miroslav Philharmonik 2.. Le possesseurs d'une licence des versions précédentes de Total Studio Max peuvent se connecter sur leur compte IK Multimedia pour se voir proposer des mises à jour débutant à 299,99 euros hors taxes.