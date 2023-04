Comment utiliser la fonction Interphone sur les HomePod et HomePod mini

La fonction Annonces Interphone depuis Siri

Si vous disposez au sein d'un domicile d'un plusieurs HomePod Gen1, Gen2 ou HomePod mini,. Pour cela, il suffira d'utiliser la requête vocale, suivie de votre message. Il sera possible de spécifier sur quelles enceintes diffuser votre message en incluant la pièce dans laquelle est configurée le HomePod au sein de la requête, par exemplepuis votre message. Lorsqu'un HomePod diffuse une annonce interphone, la lumière de l'écran s'illumine en vert.Il est également envisageable. Il suffira alors de dicter votre message avant d'appuyer sur le bouton. Si vous touchez l'icône au sein de la page d'accueil, le message sera distribué sur tous les HomePod du domicile, et il faudrait sélectionner une pièce avant de toucher la forme d'onde pour le diffuser uniquement sur certaines enceintes.L'icône en forme d'onde ne s'affiche pas au sein de l'application Maison, et le Mac vous répondra, si vous tentez d'y accéder via Siri. Cupertino pourrait certainement intégrer facilement les Annonces interphone depuis un Mac, peut-être en tant que nouveauté pour macOS 14 à la WWDC 2023.