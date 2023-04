Grimes partagera les droits d'auteur pour les titres générés par IA utilisant sa voix

Grimes partagera à 50% les redevances sur les titres utilisant sa voix

toute chanson à succès générée par l'IA utilisant sa voix

contrats intelligents

Je pense que c'est cool d'être fusionné avec une machine et j'aime l'idée d'ouvrir l'accès à l'art et de tuer le droit d'auteur.



Je partagerai 50 % des redevances sur toute chanson générée par l'IA et utilisant ma voix. Même affaire que je le ferais avec n'importe quel artiste avec qui je collabore. N'hésitez pas à utiliser ma voix sans pénalité. Je n'ai pas de label et pas de liens légaux.



Nous nous attendons à un certain chaos. Grimes est un projet artistique, pas un projet musical. Le but ultime a toujours été de repousser les limites plutôt que d'obtenir de belles chansons. Le but est chambouler l'ordre établi et de voir ce qui se passe, même si c'est mauvais pour nous.

Une prise de position en pleine controverse