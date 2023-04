Apple Music commence à supprimer des titres générés par l'IA

Une IA formée avec Drake et The Weeknd

Heart on My Sleeve

Un avenir plutôt noir pour les droits d'auteur

nous n'hésiterons pas à prendre des mesures pour protéger nos droits et ceux de nos artistes

Ces cas démontrent pourquoi les plates-formes ont une responsabilité juridique et éthique fondamentale pour empêcher l'utilisation de leurs services d'une manière qui nuit aux artistes. Nous sommes encouragés par l'engagement de nos partenaires de la plate-forme sur ces questions, car ils reconnaissent qu'ils doivent faire partie de la solution.

La chanson qui était devenue virale sur les réseaux et les plateformes a été créée par un dénommé deavec un logiciel à base d'IA, formé par les artistes Drake et The Weeknd.Rappelons que. En effet, comme pour le dessin, l’IA va piocher dans une base de données et analyser une qualité importante de données, ce qui va lui permettre de générer des musiques et des paroles. Aujourd'hui,au vu du nombre de débats enflammés ou des plaintes. Pas un seul domaine ne lui échappe : écriture, peinture et dessin et, bien sûr, musique.Dans l'affaire, alors qu'il possède les droits d’environ un tiers du marché mondial de la musique. Rappelons qu'il a dans son giron des artistes majeurs comme Taylor Swift, Elton John ou encore The Weeknd. Mais aussi Ariana Grande, Justin Bieber, Rihanna, Madonna, Miley Cyrus ou BTS. On comprend alors l'enjeu financier.Il précisait cependant assez clairement le problème: 5q]certains systèmes d'IA pourraient avoir utiliser des contenus protégés par le droit d'auteur sans obtenir d'autorisation ou sans verser de compensation aux titulaires de droits.Dans un autre communiqué, UMG a donné son avis sur la question :