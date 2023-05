Sennheiser ajoute des fonctions intéressantes à son App Smart Control

Sennheiser améliore son App Smart Control

Une égalisation à 5 bandes et un profil personnalisé

Notre dernière mise à jour de l'application Smart Control est la plus importante à ce jour, offrant des fonctionnalités inédites pour permettre de se connecter à sa musique comme jamais auparavant. Nous personnalisons l'expérience d'écoute dans son ensemble pour la rendre aussi intime et agréable que possible. De nos algorithmes de réglage intelligents à l’ajustement parfait, Smart Control décuple les capacités de notre dernière série Momentum.



L'avantage unique de la personnalisation sonore est qu'elle prend en compte les différences de préférences auditives personnelles qui sont naturellement liées aux différents niveaux d'écoute. Par exemple, certains auditeurs préfèrent davantage d'aigus à faible volume, et plus de basses à volume élevé. La personnalisation sonore détecte facilement ces différences et ajuste automatiquement la lecture. Cela garantit que le son est optimal quel que soit le niveau d'écoute .

Le rachat de la divison audio grand public de Sennheiser par la société suisse Sonova, spécialisée dans les aides auditive, n'empêche pas la firme d'être à l'écoute de ses utilisateurs. La dernière mise à jour en date de l'application Smart Control (elle date de fin avril, mais était passée sous nos radars) permet aux utilisateurs de profiter de quelques nouveautés bienvenues, commeL'application Smart Control propose égalements'appuyant sur des algorithmes et permettant d'analyser les réactions de l'utilisateur face à une série d'échantillons sonores de référence afin de proposer. Après l'analyse de référence, l'utilisateur peut affiner son profil sur une grille interactive X-Y, puis sauvegarder les résultats ou les ajuster ultérieurement sans recommencer l'analyse initiale. Selon Polina Gartenfluss, chapeautant l'expérience utilisateur chez Sennheiser :. Le programme nécessite 245,8 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone sous iOS 13.0 minimum.