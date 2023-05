Apple reçoit plus de 50 récompenses pour ses publicités !

Une multitude de récompenses

The Greatest

La publicité pour les AirPods Share the Joy

Stay - Performed by NFL fans de Rihanna

Ted Lasso/Jason Sudeikis dans Public Displays of Encouragement

Call Me with Timothée Chalet

Escape From The Office

R.I.P Leon

Apple, l'Accessibilité est un droit

le film visait à sensibiliser aux innovations en matière d'accessibilité créées pour soutenir les personnes handicapées, et a été conçu pour évoquer une nouvelle attitude dans la représentation du handicap - une célébration de la capacité dans les moments de tous les jours, souvent rendue possible par la technologie Apple

La promotion de l'excellence en matière de publicité

des plus grands et des plus prestigieux programmes mondiaux de récompenses publicitaires au monde

Ainsi, lors du. En plus de ces deux prix, Apple a remporté trois autres prix, soit plus de 50 distinctions au total.Parmi les nombreux autres prix remportés par Cupertino, la liste des productions récompensées est assez longue et inclue notamment :Pour, Apple a indiqué que, et que des innovations comme, et bien d'autres options d'accessibilité embarquées au sein de l'ensemble de ses appareilsdont certains permettaient à quelques personnes valides de mieux comprendre les problématiques des personnes en situation de handicap. La vidéo dure un peu plus de deux minutes, et permet d'entrendre le titre I Am the Greatest (with Marliya Choir) featuring Cola Boyy et Matthew Whitaker de Spinifex Gum.Précisons que leest l'unet s'est déroulé la semaine dernière. Cet événement est organisé par, une organisation américaine à but non lucratif qui vise à reconnaitre et à promouvoir l'excellence en matière de publicité.