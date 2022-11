Les fonctions d'accessibilité d'Apple mises en avant dans une vidéo pleine d'énergie

Apple : The Greatest

l'accessibilité est un droit

De nouvelles options d'accessibilité

Apple estime, à raison, que, et que des innovations comme, et bien d'autres options d'accessibilité embarquées au sein des iPhone, iPad, Mac ou Apple Watch, et illustre ce constat avec de nombreux exemples, dont certains pourraient permettre à quelques personnes valides de mieux comprendre les besoins d'une partie, parfois moins mise en avant, de la population. Cette vidéo, intitulée The Greatest, d'une durée d'un peu plus de deux minutes, est soutenue par le titre I Am the Greatest (with Marliya Choir) featuring Cola Boyy et Matthew Whitaker de Spinifex Gum.L'accessibilité peut toujours être améliorée sur nos appareils technologiques afin que davantage de personnes puissent en tirer parti. Les différents systèmes d'Apple disposent d'un grand nombre d'options, parfois méconnues ou un peu cachées, et les dispositifs s'étoffent tous les ans de nouvelles possibilités.