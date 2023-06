Les Beatles sortent une nouvelle chanson grâce à l'IA

Une IA pour synthétiser la voix de John Lennon

Now and Then

Free as a Bird

Real Love

Now and Then

Une vraie maquette de John Lennon

Quand nous en sommes venus à faire ce qui sera le dernier enregistrement des Beatles, nous avons utilisé une maquette de John

Nous avons pu extraire la voix de John et l'épurer grâce à cette IA afin de pouvoir mixer l'album comme vous le feriez aujourd'hui. Cela vous donne une certaine marge de manœuvre. Il y a donc un côté positif et un côté effrayant, et nous verrons bien où cela nous mènera

D'après le média britannique, le titre n'a pas été dévoilé mais il devrait s'agir. Mais il ne s'agissait pas seulement de récupérer et travailler sur des enregistrements d'archives.Ce n'est pas la première fois que des inédits des Beatles refont surface. On peut citer(1995) et(1996). A cette époque, Jeff Lynne -le producteur du groupe- avait précisé qu'Paul McCartney explique qu'il s'agit là d'un, d'une tout dernière chanson.Avant de rajouter quelques mots sur le procédé utilisé.Il reste à savoir si elle rencontrera le succès escompté ou si elle se sera boudée par les puristes. Rappelons qu'en moins de dix ans de carrière (de 1963 à 1970), le groupe a créé douze albums, et compte depuis près d'un milliard de disques vendus et le tournage de plusieurs films !