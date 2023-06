IA, Neuralink, Space X, Twitter ! Elon Musk : "Je ne suis pas le Mal !"

Instagram @antoinearnault

L'intelligence Artificielle

Certains pensent que vous êtes un génie, d'autres moins, qu'en pensez-vous ?

Je ne suis définitivement pas le Mal, ça c'est sûr. Vous pouvez voir une auréole au-dessus de ma tête. Les ailes sont là mais elles sont difficiles à voir. Je ne suis pas le Mal, j'ai juste beaucoup d'inspiration !

vie multi-planétaire

Je pense qu'on devrait faire une pause. Il y a un danger autour de la superintelligence. Peut-être que précipiter les choses aurait des conséquences catastrophiques !

Twitter

évoquant des influences négatives sur la société

faire en sorte que Twitter reprenne un cap positif

personne formidable

fera des choses formidables

Neuralink

il n'est pas question d'implanter des petites puces chez tout le monde

Et Elon Musk de répondre :Sur cet aparté, l’entretien s’est déroulé assez pacifiquement (certainement diraient platement) ! Pas d’effet d’annonces mais une succession de thèmes d’actualité, comme la. Sur la vie dans l’espace et les Ovnis, Elon Musk reste sage et dit vouloir créer uneIl aborde brièvement la vente de PayPal (sans aucun regret apparemment) avant de s’attaquer à l'intelligence artificielle. Sujet sur lequel la position du co-fondateur d'OpenAi (ChatGPT) était attendue ! Pour une fois, Elon Musk ne fait pas la girouette et reste constant sur le sujet.Sur Twitter, Elon Musk explique. En tant qu'utilisateur et ayant l'un des comptes des plus importants de la plateforme, il avoue avoir eu peur de la direction qu’elle prenait,. Il se présente toujours comme un sauveur, estimant que c'était de son devoir deAu passage il avance quelques chiffres, annonçant que! Sur les nombreuses dérives de ces derniers mois en matière de désinformation et de propos problématiques sur Twitter,(ce qu’il a toujours dit) dans un style tout à fait américain, avant de conclure sur la désignation de Linda Yaccarino , unequi! Il survolera les difficultés financières de Twitter qui a perdu deux tiers de sa valeur, ou de la fuite des annonceurs.Le discours d'Elon Musk est plutôt rassurant en ce qui concerne les implants Neuralink ).Rappelons qu'au delà de toute expérience futuriste et à l'heure des lunettes ARVR , l'objectif serait de redonner de la mobilité aux personnes paralysées en leur permettant d'interagir avec leur environnement ou de manipuler facilement des objets. Les implants pourraient aussi servir de solution à certains troubles neurologiqueset qu'il s'agit d'une personne volontaire, souffrant de tétraplégie et d'autres troubles. La puce devrait lui permettre de communiquer presque normalement et de stimuler physiquement des membres atrophiés.