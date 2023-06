Quelles sont les caractéristiques du Beats Studio Pro ?

Beats Studio Pro : la fiche technique fuite sur le net

Autonomie, Audio Spatial et mini jack

Après avoir été mentionné au sein de la version bêta d'iOS 16.5 , puis dans les dossiers de la FCC , avant de que sa date de sorite ne soit dévoilée avant l'heure (ce devrait être pour le 19 juillet),. Pour rappel, ce nouveau modèle devrait venir remplacer le Studio3, dernier casque Beats en date doté de l'ANC et lancé en 2017, au sein du catalogue.Le Beats Studio Pro devrait ainsi offrir, soit 4 heures de mieux que l'AirPods Max. La charge rapide Fast Fuel via USB-C permettrait de récupérer 4 heures d'écoute en 10 minutes, contre 1h30 en 5 minutes sur le casque d'Apple (qui reste en Lightning). Les amateurs de légèreté (pour ce genre de casque) pourraient également préférer le Beats qui afficherait un poids de 260 grammes sur la balance, contre 384,8 grammes pour l'AirPods Max.Le Beats Studio Pro embarquerait également(qui analyse le son de votre environnement pour adapter au mieux la réduction), du mode Transparence,(avec suivi des mouvements de la tête -une fonction habituellement réservée aux AirPods- et personnalisation du rendu pour chaque utilisateur). Les microphones offriraient également une amélioration de 27% du rendu des appels par rapport au Studio3.Enfin, le Beast Studio Pro nouvelle génération disposerait, contrairement à l'AirPods Max qui s'en tient au Lightning et pour lequel il faut acheter un câble Lightning vers mini jack séparément.