Une enceinte nomade de luxe : voici The Pearl Myuki de Cabasse !

Cabasse The Pearl Myuki

Jusqu'à 12 heures d'autonomie

990€, disponible en juin

Six années après le lancement de la première version de The Pearl, dont vous pouvez retrouver notre test , et plusieurs déclinaisons dont les Akoya et Keshi , voici doncComme pour les modèles de salon, Cabasse chasse ici de nouveau sur les terres de Devialet, autre firme française spécialisée dans les enceintes design qui avait commercialisé le modèle nomade Mania en novembre 2022 La petite enceinte ne devrait pas manquer de punch, et propose. Le constructeur annonce une bande passante allant de 30 à 23 000Hz et une puissance d'environ 100W pour un niveau sonore atteignant 103dB en crête (99 dB RMS). L'enceinte offre un rendu monophonique, mais il sera possible de coupler deux éléments pour obtenir de la stéréo.Six boutons tactiles avec LED permettront de contrôler la bête (source / play/pause / volume +et- / allumer–éteindre, en sus de l'App dédiée) etNiveau connectivité, The Pearl Myuki propose du Bluetooth et du Wi-Fi, AirPlay 2, une entrée optique, un port mini jack 3,5mm, un port Ethernet, un port USB, lit les formats MP3 – WAV – AAC – WMA – AIFF – FLAC – ALAC – Ogg – Vorbis – DSD 64/128 – WMA lossless, propose l'adaptation automatique à la pièce d'écoute et