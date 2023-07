Voici le Beats Studio Pro : un AirPods Max (en plastique) à 399€ ?

Beats Studio Pro

Après avoir été mentionné au sein de la version bêta d'iOS 16.5 , puis dans les dossiers de la FCC , avant que sa date de sorite ne soit dévoilée avant l'heure (la rumeur s'est avérée, c'était bien pour le 19 juillet),. Pour rappel, ce nouveau modèle vient remplacer le Studio3, le précédent casque Beats doté de l'ANC lancé en 2017.Le nouveau venu embarque, d'une réduction active du bruit ambiant (ANC) qui s'adapte à votre environnement et d'un mode Transparence pour garder une oreille sur ce dernier, la compatibilité avec l'audio spatial avec suivi dynamique de la tête et personnalisation du rendu via l' iPhone , la compatibilité avec l'App Localiser sur iOS etsur Android, ainsi que de nouveaux micros pour des appelsLe Beats Studio Pro offre. Le casque se distingue réellement de l'AirPods Max niveau connectivité puisqu'en sus du Bluetooth 5.3, il sera possible de diffuser le son via un câble USB-C ou un câble mini-jack 3,5mm, tous deux inclus dans la boîte. E(l'ANC et le mode Transparence sont alors désactivés) et offre trois profils : Signature pour un son équilibré, Entertainment pour les films et les jeux et Conversation pour les appels et les podcasts.Reste à voir ce que donne le casque à l'écoute pour vérifier s'il peut faire de l'ombre à l'AirPods Max, qui gardera pour lui sa finition etses matériaux premium.