Un projet de taxe sur le streaming dans les tuyaux

contribution obligatoire des plateformes de streaming

de nouvelles sources de financement sont nécessaires pour préserver la souveraineté culturelle française et garantir une juste rémunération des artistes et des créateurs, tout en soutenant l'innovation et l'exportation

de manière totalement disproportionnée par rapport aux autres plateformes

plus de 60% de notre chiffre d'affaires en France

moins de 3%

À un moment où les enjeux de souveraineté, que ce soit numérique ou culturelle, sont des enjeux assez forts, Deezer, [qui est] une plateforme française, se retrouverait beaucoup plus frappée et beaucoup moins compétitive

En effet, le gouvernement s'est dit prêt à utiliser un impôt pourdestinés à soutenir l'industrie musicale française -tout a un prix, notamment l'exception culturelle. Ce dernier porte pour le moment le nom deA défaut d'accord d'icientre les acteurs du secteur, le gouvernement se réservera la possibilité de saisir le Parlement pour voter cette taxe. Il met en avant le rapport du sénateur Julien Bargeton rendu en avril dernier, qui propose. Pour expliquer ce projet, il est rappelé quePour le numéro 2 français, cette taxe est dirigée contre lui et le frapperait, a dénoncé Stéphane Rougeot, directeur général adjoint de la plateforme française, ce matin surIl précise en effet, faire, ce qui est un argument pour lesd'autres comme Spotify, qui inversement ont les reins largement plus solides pour supporter une telle taxe. En définitive, ce serait donc les acteurs les plus petits qui seraient pénalisés, laissant davantage d'espace de manœuvre pour les géants américains.Il serait apparemment impossible de trouver un équilibre financier si la taxe était votée !