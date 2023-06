Amazon attaque la France en justice face à l'augmentation des frais de port des livres

Non à l'augmentation des frais de port !

plutôt pénaliser les lecteurs, les auteurs et la lecture en général

c'est porter un coup sévère au budget des Français et limiter leur accès aux livres

contraire au droit et à l'intérêt des consommateurs

près d'un livre sur deux vers des territoires souvent dépourvus de librairie

Qu'en pense Bruxelles ?

maintenir un réseau dense et diversifié

la diversité et la qualité de l'offre éditoriale

Ce mardi, Amazon a annoncé qu'elle entendait. En effet, le gouvernement a pris un arrêt en avril dernier, dans le cadre de l'application de la loi du 30 décembre 2021 sur l'économie du livre. Cette dernière a pour objet de favoriser l'achat des livres en librairie (pour éviter les frais de port).Le directeur général pour la France précise dans un communiqué que cette mesure va, avant d'insister sur le contexte économique actuel. Pour lui,Pour lui, cet arrêté va plutôt à l'encontre de l'objectif de la loi et serait. Amazon avance que ses expéditions concerne, et souligne la complémentarité des offres de ventes physiques et en ligne.Pour soutenir sa demande, Amazon cite notamment la position de la Commission européenne, assez critique envers la France. En effet, Bruxelles estime que le gouvernement n'a pas démontré comment l'augmentation des frais de port servirait son objectif dede librairies, de même que. Dans la foulée,