Augmentation du prix des abonnements Amazon Music !

Un euro de plus par mois

d'apporter plus de contenus et de fonctionnalités

Une hausse globale des prix !

Dans ce contexte inflationniste et à partir du 15 août,. D'après le communiqué, cette augmentation a pour but(un peu comme les autres).Ainsi,qui permet un accès illimité à 100 millions de titres, une écoute en HD et de l'audio spatial, passe désormaisCette hausse concerne aussi les abonnés Prime. L'abonnement Unlimited Famille monte de 14,99 à 17,99 euros.Pour rappel,. Ainsi, pour Apple One, les packs mensuels Individuel, Famille et Premium coûtent désormais respectivement 16,95 €, 22,95 € et 31,95 € par mois (contre 14,95 €, 19,95€ et 28,95€ auparavant). Pour Apple Music, les formules mensuelles Individuel et Familial passent de 9,99 à 10,99 € et 14,99 à 16,99€. Enfin,, montant de 4,99 à 6,99€ par moisPlusieurs mois plus tard,. Il faudra désormais débourser en France 10,99 euros par mois pour l'abonnement Premium (contre 9,99 euros auparavant soit une hausse +10%), 14,99 euros par mois pour la formule Duo (contre 12,99 euros auparavant, +15%), 17,99 euros par mois pour la formule Famille incluant 6 comptes (contre 15,99 euros par mois auparavant, +12%), et 5,99 euros par mois pour l'abonnement étudiant (4,99 auparavant).Ces derniers vont prendre un euro de plus par mois, et ce, à compter du 23 septembre 2023. Il faudra donc verser 12,99 euros au lieu de 11,99 euros pour bénéficier de YouTube Premium, ou encore 10,99 euros au lieu de 9,99 euros pour YouTube Music.