Spotify augmente ses tarifs : découvrez les nouveaux prix

Une hausse généralisée des tarifs chez Spotify

Une "nécessité pour continuer à innover"

Les bruits de couloir l'évoquaient depuis un moment, et Spotify suit donc ses principaux concurrents en annonçant une hausse de tarif pour ses formules d'abonnement. La hausse est officielle en Europe, aux US, au Royaume-Uni et au Canada, mais pas en Suisse pour le moment.(contre 9,99 euros auparavant soit une hausse +10%), 14,99 euros par mois pour la formule Duo (contre 12,99 euros auparavant, +15%), 17,99 euros par mois pour la formule Famille incluant 6 comptes (contre 15,99 euros par mois auparavant, +12%), et 5,99 euros par mois pour l'abonnement étudiant (4,99 auparavant).Spotify était la dernière plateforme majeure de streaming audio qui n'avait pas fait évoluer ses tarifs. Apple ayant également augmenté le prix de sa formule principale de 1 euros en octobre dernier pour arriver à 10,99 euros par mois. Bien entendu et comme ses principaux concurrents,Les utilisateurs déjà abonnés devraientavant qu'il ne soit appliqué.