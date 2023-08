Cette jolie enceinte AirPlay JBL fonctionne avec Alexa et Google Assistant

Enceintes JBL Authentics

Le constructeur américain JBL, qui fait partie du groupe Harman, lui même dans le giron de Samsung depuis 2016, profite du salon IFA 2023 qui se tient du 1er au 5 septembre à Berlin pour dévoiler sa nouvelle gamme d'enceintes connectées. Cette nouvelle série d'enceintes comprend(espérons que le constructeur proposera le légendaire coloris orange, en sus du noir actuel). La gamme JBL Authentics est également fabriquée à partir de tissu entièrement recyclé, de 85 % de plastique recyclé et de 50 % d'aluminium recyclé.Les JBL Authentics 200 et 500 sont des modèles filaires et proposant deux tweeters de 1 pouce, un haut-parleur large bande 5 pouces et un radiateur passif de 6 pouces pour la première, là où la 500 afficheet embarque trois tweeters 1 pouce, trois haut-parleurs 2,75 pouces et un woofer de 6,5 pouces orienté vers le bas.. Les enceintes sontet proposent du Bluetooth, un port Ethernet ainsi qu'une entrée auxiliaire en mini jack 3,5mm en sus du Wi-Fi.Si plusieurs constructeur proposent déjà des enceintes compatibles avec Alexa et Google Assistant (comme Sonos avant ses démêlés avec la firme de Mountain View ), il fallait impérativement choisir un des deux assistant. Avec les Authentics,. Cela permet par exemple de lancer une action via Alexa et de l'arrêter avec Google Assistant.Cette particularité pourrait également satisfaire ceux qui ne veulent qu'une enceinte connectée et qui utilisent des périphériques compatibles avec seulement un des deux assistants, le temps que Matter soit réellement implémenté et efficace.