Google condamnée à payer 32,5 millions à Sonos pour des brevets litigieux

Une bataille sans espoir de transaction ?

pour le temps et la diligence du jury dans le maintien de la validité de [leurs] brevets et la reconnaissance de la valeur de l'invention par Sonos

ce verdict réaffirme que Google ne fait que contrefaire en série leurs brevets, car la Commission du commerce international s'est déjà prononcée sur cinq autres brevets de Sonos. En tout, nous pensons que Google a enfreint plus de 200 brevets Sonos et l'octroi de dommages-intérêts d'aujourd'hui, basé sur une partie importante de notre portefeuille, démontre la valeur exceptionnelle de notre propriété intellectuelle. Notre objectif reste que Google nous paie une redevance équitable pour les inventions qu'il s'est approprié

Un autre procès dans les tuyaux !

contester la violation continue et manifeste de leurs brevets par Sonos

Il s'agit d'un contentieux qui a commencé en 2020 et qui concernait 6 brevets à la base mais l'infraction a été reconnue pour un seul (le 885) concernant l'audio multiroom.Dans un communiqué,Les deux firmes devraient toutefois se retrouver à nouveau devant les tribunaux. En effet, l'été dernier , Google a attaqué une nouvelle fois le fabriquant pour non-respect de plusieurs brevets concernant ses haut-parleurs intelligents et sa technologie de contrôle vocal. Ces actions ont été déposées afin de défendre sa technologie mais aussi dequ'il qualifie d'agressive et trompeuse aux dépens de leurs clients communs. Pour le moment, la poursuite est limitée à la Californie, mais la firme de Mountain View prévoit de saisir -encore- la Commission du commerce international des États-Unis afin