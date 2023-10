La dernière chanson des Beatles sera disponible le 2 novembre sur Apple Music

Une IA pour synthétiser la voix de John Lennon

Quand nous en sommes venus à faire ce qui sera le dernier enregistrement des Beatles, nous avons utilisé une maquette de John …/… Nous avons pu extraire la voix de John et l'épurer grâce à cette IA afin de pouvoir mixer l'album comme vous le feriez aujourd'hui. Cela vous donne une certaine marge de manœuvre. Il y a donc un côté positif et un côté effrayant, et nous verrons bien où cela nous mènera

En effet, le 2 novembre prochain (à 14:00 GMT), Apple diffusera sur Apple Music-en streaming et téléchargement (en stéréo et Dolby Atmos)-. Il serait également question d'une petite sortie produit, plusieurs versions vinyles (notamment des vinyles noirs de 7 pouces et 12 pouces ou un vinyle de couleur 7 pouces) avec, la toute première chanson du groupe.. Compostion datant de 1978,est également la toute dernière des Beatles - écrite et chantée par John Lennon, développée et travaillée par Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr. Elle a été terminée par Paul et Ringo plus de quatre décennies plus tard.Ce court-métrage raconte l'histoire derrière la dernière chanson des Beatles, avec des séquences exclusives et des commentaires de Paul, Ringo, George, Sean Ono Lennon et Peter Jackson.Rappelons qu’il ne s'agissait pas seulement de récupérer et travailler sur des enregistrements d'archives. En effet, afin d'intégrer la voix du chanteur décédé, une intelligence artificielle a été utilisée pour synthétiser cette dernière -en toute légalité pour le coup- à partir d'extraits d'anciennes bandes démo.. On peut citer(1995) et(1996). A cette époque, Jeff Lynne -le producteur du groupe- avait précisé qu'une adaptation deavait déjà été tentée, mais en vain.