Le dernier titre des Beatles est disponible sur Apple Music !

C'est probablement la dernière chanson des Beatles, et on joue tous dessus, c'est un véritable enregistrement de Beatles

Sur le magasin en ligne du groupe, certains supports ont été proposés en pré-commande, vinyle ou cassette et sont déjà en rupture de stock depuis quelques temps.. Composition datant de 1978,est également la toute dernière des Beatles - écrite et chantée par John Lennon, développée et travaillée par Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr. Elle a été terminée par Paul et Ringo plus de quatre décennies plus tard.réunit donc pour une dernière fois le groupe mythique de Liverpool, et ce, 53 ans après sa séparation et 43 ans après le décès du chanteur en 1980. Le titre provient d'une maquette enregistrée dans les années 1970 par John Lennon dans son appartement de New-York. En 1994, sa veuve Yoko Ono avait remis la bande avec voix et piano, aux autres membres du groupe.Les techniques de l'époque ne permettaient pas d'extraire la voix de John Lennon de manière satisfaisante, et le morceau était resté dans les cartons. Mais en 2022 tout a changé. En effet, dans les studios Los Angeles,, mais également mêler desdatant de 1995. Enfin, dans une dernière étape, ont été ajouté l..., estime Paul McCartney, désormais âgé de 81 ans.Elle raconte l'histoire derrière la dernière chanson des Beatles, avec des séquences exclusives et des commentaires de Paul, Ringo, George, Sean Ono Lennon et Peter Jackson.