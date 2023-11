Apple arrête discrètement son offre Apple Music Voice

Bye bye après 4 ans !

Une fin sans préavis !

Pour rappel,. Introduit en octobre 2019 lors de la keynote, le forfait Apple Music Voice utilisait uniquement l’assistant pour la sélection de titres., cette formule se destinait surtout aux petits budgets ou ceux qui n'écoutent Apple Music que sur les AirPods, CarPlay, leur Apple Watch ou leur HomePod. Du fait de ce tarif, certaines fonctionnalités supplémentaires -comme les paroles, le Spatial Audio et l'enregistrement de musique hors ligne- n’étaient pas prises en charge.Mais depuis le 1er novembre 2023 (soit 4 ans après),, comme l’ont remarqué nos confrères de. Plus encore, Cupertino a créé une page d'assistance pour développer un peu la situation et faire le point avec Apple Music Voice.Les utilisateurs existants auront accès jusqu'à la fin de leur abonnement actuel, puis ils devront s'abonner à un nouveau forfait Apple Music.Pour celles et ceux qui voudront ne passer que par Siri pour écouter leurs titres préférés, cela sera toujours possible donc, mais en payant plein pot !