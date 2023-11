Deezer se met à l'interopérabilité et partage ses playlists entre plateformes ! TikTok aussi !

Shakez avec Deezer !

Shaker

Ecouter sa musique TikTok depuis Apple Music ou Amazon Music !

Ajouter une chanson

Après avoir lancé sa nouvelle identité graphique (pour faire passer l'augmentation de son abonnement),et introduit un outil pour créer et partager des playlists entre amis, et ce, quel que soit le service de streaming (Margrethe Vestager en sera ravie !).Dénommé, celui-ci proposera d’inviter jusqu’à 14 personnes dans un groupe via un lien partagé (sans qu'il soit besoin d’être inscrit sur Deezer ou de télécharger l’application). Chaque membre pourra importer la liste dans sa bibliothèque musicale. Notons que cette liste pourra comporter jusqu'à 70 titres !Dans un second temps,. Le groupe peut aussi en créer une de toutes pièces avec des titres choisis. En revanche, cette nouvelle playlist sera accessible depuis Deezer uniquement.D'un côté autre,(comme Apple Music ou Amazon Music).En pratique, c'est un nouveau bouton dénomméqui apparait sur les vidéos TikTok. Il va permettre d'écouter le titre sur l'app de streaming ou sur une liste de lecture de leur choix. Pour le moment,, mais devrait être déployée prochainement dans le reste du monde.