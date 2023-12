Apple payerait davantage pour des titres en Dolby Atmos

Apple encourage les artistes à fournir des titres en audio spatial

Des mixs inégaux en Dolby Atmos

De nombreux titres sont désormais disponibles en stéréo et en Dolby Atmos sur Apple Music, que ce soit de nouvelles productions ou des titres à succès plus anciens. Selon les informations de nos confrères de Bloomberg , Apple voudrait enfoncer le clou et étendre encore davantage son catalogue enApple, qui n'a pas encore confirmé l'information, entendrait ainsiqui ne propose toujours pas les formats Dolby Atmos et haute définition à ses auditeurs. Spotify avait évoque l'arrivée d'une formule intégrant le l'audio sans perte et le Dolby Atmos en février 2021. Deux années ont passé, et les utilisateurs l'attendent toujours. Le lancement de ce type d'offre serait toutefois dans les tuyaux, mais elle serait associée à tarif plus élevé que le Premium actuel, là où l'audio spatial est compris dans l'offre de base d'Apple Music.Pour rappel,. Cela explique que certains titres pâtissent du passage au Dolby Atmos (avec par exemple un placement des pistes dans l'espace rendant les instruments fades, ou une performance vocale trop détachée du reste de l'instrumentation, et même parfois quelques soucis de justesse qui ne se remarquaient pas en mono/stéréo) alors que d'autres se révèlent dans cet exercice, en fonction de l'attention portée au mixage, et au talent de l'homme derrière la console.