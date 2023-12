Ce bug d'Apple Music agace les utilisateurs (êtes-vous touchés ?)

Un bug agaçant au sein d'Apple Music

Ajouter des morceaux

Sur iOS/iPadOS

un souci côté serveur ?

Ajouter des morceaux

Réglages

Réglages

Avancées

Aouter des morceaux à la bibliothèque lors de l'ajout aux playlists

Sur Mac

Plusieurs utilisateurs se plaignent depuis quelques semaines, sur les pages de support officielles mais également sur les réseaux sociaux , d'un bug touchant Apple Music sur iPhone, iPad et même sur Mac, suffisamment énervant pour avoir un impact négatif sur l'expérience offerte par le service. En effet,. Encore plus crispant, si vous retirez le titre de votre bibliothèque, ce dernier est également et immédiatement supprimé de l'ensemble des listes de lecture.Pour certains utilisateurs,. Pour rappel, l'optionse trouve dans leset dans la section Apple Music sur iPhone et iPad, et dans lespuis dans l'ongletsur Mac sous le nom(17.1.2), et son fonctionnement aléatoire pourrait indiquer un problème côté serveurs. N'hésitez pas à nous faire part de vos éventuelles mésaventures et solutions dans les commentaires ci-dessous.