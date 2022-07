Cabasse : les enceintes The Pearl Pelegrina à 25 000€ restent finalement au catalogue

la forte demande des distributeurs et magasins en France et à l’international

La firme prolonge ainsi la commercialisation des enceintes The Pearl Pelegrina après avoir reçu un Diapason d'Or 2022 et face à. Pour rappel,. Cette série exclusive dispose d'une corps sphérique d'un diamètre de 42 centimètres reprenant le design deprésentée au CES de Las Vegas en 2006, un pied dont la forme est un rappel à la figure de Lissajous (avec un design assez particulier), du nom du physicien qui, une électronique concentrée dans le socle , une amplification de 3 700 Watts RMS, et un design quadri-coaxial pour les haut-parleurs.Les enceintes de 45 kg disposent d'un DAC 32 bits/768 kHz, du Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, USB, et d'entrées analogiques, pourront lire les formats AAC, FLAC, ALAC, Ogg Vorbis, DSD64/128, d'une réponse en fréquence allant de 10 à 27 000 Hz, de la calibration automatique CRCS permettant d'adapter le rendu à la pièce d'écoute grâce aux microphones intégrés, et d'un niveau sonore atteignant 134 dB (soit le niveau d'un avion au décollage).. Les 70 premières paires se reconnaissent à leur plaque numérotée sur chaque socle. La firme en profite pour annoncer deux nouveautés pour l'ensemble de la gamme The Pearl,, et la compatibilité avec Tidal Connect (vous pouvez retrouver nos tests des modèles The Pearl, The Pearl Akoya et The Pearl Keshi ici là et là ).