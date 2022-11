Devialet Mania : y a-t-il vraiment un marché pour une enceinte nomade à 790€ ?

Devialet Mania

Avec la Devialet Mania,. L'enceinte arbore un design sphérique (de loin, on ne pourra s'empêcher de se demander si vous n'allez pas faire une partie de bowling) surmonté d'une poignée afin d'en faciliter le déplacement. L'enceinte affiche des mensurations de 176 mm x 193 mm x 139 mm pour 2,3 kg sur la balance, s'habille de tissu maillé et de finitions chromées et embarque les fameux deux haut-parleurs dos à dos et la technologie maison SAM (pour Speaker Active Matching) permettant des basses consistantes (le débattement des coques latérales est toujours visible, signature visuelle de la marque sur les Phantom) tout en réduisant les vibrations, ainsi que quatre haut-parleurs large-bande orientés vers le haut.Niveau amplification, la Mania dispose de deux amplificateurs 38W de class D pour les woofers et de quatre amplificateurs 25W de classe D pour les haut-parleurs large-bande.(pour Active Stéréo Calibration)(une fonctionnalité que l'on retrouve au sein de nombreuses enceintes désormais) et ainsi offrir une écoute en stéréo. L'enceinte est certifiée IPX4, ce qui lui permet de ne pas craindre les éclaboussures, compatible Bluetooth 5.0 (avec les codecs AAC et SBC) Wi-Fi, AirPlay 2, Spotfy Connect, Alexa, et sa batterie de 3 200 mAh (qu'il sera possible de remplacer) offre une confortable autonomie de 10 heures. La Devialet Mania dispose de contrôles physiques sur la tranche de la poignée, d'un port USB-C et pourra également être rechargée en sans fil sur une station dédiée vendue 79 euros.. Reste à savoir si cette enceinte, si sophistiquée soit-elle, disposera d'un rendu à la hauteur de son tarif pour le moins élitiste (qui permet toutefois à la Mania de se placer dans la catégorie, attractive pour une certaine cible) et si le public visé sera réceptif.(cela ne vous rappelle rien ?)(bien au contraire). Si cela ne fonctionne pas à tous les coups,, là où Apple a échoué avec le HomePod (pas assez cher finalement ?). Retrouvez notre test des Devialet Phantom I & II ici Pour rappel, la société française Devialet,(ingénieur),(entrepreneur)(designer), a mis en avant sa vision et sa technologie basée sur le dépôt de brevet (en 2004) de l'amplification hybride analogique/numérique ADH pour séduire quelques investisseurs de renom, dontLe nom de la firme est une référence à Guillaume Vialet, ingénieur, compagnon de Diderot, et contributeur à l'Encyclopédie française. En 2015, l'aventure débute avec Phantom (sans article défini), la première enceinte signée Devialet. En 2018, la société, forte de plus de 200 brevets, accueille Franck Lebouchard en tant que dirigeant et dont le but est d'accélérer le développement à l'international.