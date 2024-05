Spotify augmente ses prix en France et reporte la taxe streaming sur ses abonnés !

Prochainement, nos abonnés à Spotify Premium en France subiront une augmentation de prix en raison de coûts supplémentaires sur les services de streaming musicaux, imposés par le gouvernement

français dans le cadre de la "taxe CNM".



Nous avons tout fait pour éviter d'en arriver là, malheureusement

le gouvernement français en a décidé autrement.



Peut-être n'avez-vous jamais entendu parler du CNM - ou Centre National de la Musique. Il s'agit d'un organisme public qui commande des études sur l'industrie musicale française, et fournit des subventions financières aux maisons de disques et à l'industrie du spectacle vivant. Fin 2023, dans le cadre de son budget 2024, le gouvernement français a décidé que les services de streaming de musique devront désormais s'acquitter d'une nouvelle taxe pour financer ce centre.



Notre inquiétude, en plus de ce qui équivaudrait à un double paiement de notre part, a été que cette taxe n'aille pas directement aux artistes, ni n'ait un rendement tangible visible pour les fans ; au lieu de cela, elle se fera simplement aux dépens des auditeurs, et créera un intermédiaire supplémentaire - le CNM.



Cette taxe rapportera environ 15 millions d'euros, alors que le budget administratif du CNM (frais de bureau, personnel, frais techniques, veille médiatique ou formation professionnelle, etc.) s'élève à 20,2 millions d'euros sur un budget total de plus de 146 millions d'euros.



Spotify a fièrement défendu les artistes français au cours des 15 dernières années; nous n'avons certainement pas attendu la création du CNM en 2020 pour aider les artistes à trouver le succès en France et à l'étranger; pour aider à promouvoir le répertoire français et à augmenter les revenus engendrés pour les ayants droit français. Les revenus générés par Spotify pour le secteur de la musique enregistrée en France pour la seule année 2022 s'élèvent à près de 225 millions d'euros (soit environ 1/4 du chiffre d'affaires de l'industrie française de la musique enregistrée pour cette

année).



Cela représente une augmentation de plus de 200% depuis 2017.



Or, avec la création de cette nouvelle taxe, Spotify devrait reverser environ deux tiers de chaque euro aux ayants droit et au gouvernement français. Bien entendu, il s'agit là d'un montant conséquent qui ne permet pas d'assurer la pérennité de l'entreprise. Nous avons toujours été très clairs en la matière - nous ne pouvons tout simplement pas absorber des taxes supplémentaires.



Même après avoir pris la décision difficile de réduire notre budget marketing pour les artistes et notre soutien aux festivals de musique français - qui est un moyen essentiel pour Spotify de continuer à générer des centaines de millions d'euros pour l'industrie musicale - cela continue d'entraver notre capacité à opérer en France. En conséquence, au cours des semaines et des mois à venir, nous devrons apporter des changements à notre plan tarifaire en France.



En clair, tous nos utilisateurs premium français verront leur abonnement augmenter, et paieront désormais le forfait le plus élevé au sein de l'Union européenne. Spotify augmente ses prix en France afin de compenser ces nouveaux coûts. Nous reviendrons vers nos abonnés français dans les semaines à venir pour leur donner tous les détails de cette augmentation. Pour plus d'informations sur l'économie mondiale du streaming musical, ses acteurs et son processus, consultez notre site web Loud & Clear.