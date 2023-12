Pourquoi Spotify ne financera plus les Francofolies de La Rochelle et le Printemps de Bourges

Plus de sous !

d'autres annonces suivront en 2024

la France ne sera plus une priorité pour Spotify

spectaculaire

Une contribution obligatoire dès 2024

financer la filière musicale

basée sur un très faible taux de prélèvement sur le chiffre d'affaires des plateformes

Sur X / Twitter, Antoine Monin, patron de Spotify France, vient d'annoncer que, et ce, en réaction directe avec la mise en place de la taxe streaming. Jusqu'à présent, la plateforme suédoise était, dont elle proposait des playlists officielles.Mais l'affaire ne risque pas de s'arrêter là,. Lors d'une interview sur franceinfo jeudi dernier, Antoine Monin avait annoncé qu'avec la mise en place de cette taxe,. Malheureusement pour les auditeurs, il ne s'agit plus d'une menace en l'air !Cet été, Spotify avait donc suivi ses principaux concurrents en annonçant. Désormais, il faut en effet débourser en France 10,99 euros par mois pour l'abonnement Premium (contre 9,99 euros, soit +10%), 14,99 euros par mois pour la formule Duo (contre 12,99 euros, soit +15%), 17,99 euros par mois pour la formule Famille incluant 6 comptes (contre 15,99 euros, soit +12%), et 5,99 euros par mois pour l'abonnement étudiant (contre 4,99 euros).Mais apparemment cette augmentation n’a pas été suffisante pour relancer la plateforme. Face à un ralentissementde la croissance économique et à la hausse des taux d’intérêts, le numéro un mondial du streaming musical a prévu, soit une coupe des effectifs de 17% (environ 1500 personnes). Cette dernière est à rajouter à la réduction de 6 % en janvier dernier.Après plusieurs mois très tendus,Cette contribution obligatoire -applicable dès 2024- servira à, notamment le Centre national de la musique (CNM), une instance créée en 2020 à l'image du Centre national du Cinéma,D'après le ministre de la culture, elle sera. Pour le moment, seul le principe de cette taxe a été acté. Evidemment, cette nouvelle est très mal perçue par les différentes plateformes, les plus petites se montrant les plus remontées.Pour Deezer, il serait apparemment impossible de trouver un équilibre financier autrement...