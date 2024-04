L'offre lossless de Spotify en approche via une option Music Pro?

Une offre qui tarde à arriver

Spotify HiFi sera disponible plus tard cette année et fournira de la musique au format audio sans perte de qualité CD à votre appareil et aux enceintes compatibles Spotify Connect.

Le lossless en approche via une option Music Pro ?

Music Pro

Rappelez-vous, le 22 février 2021, Spotify annonçait fièrement l'arrivée dans l'année d'une offre HiFi sans perte. Depuis, trois années ont passé, et les utilisateurs l'attendent toujours., comme le proposaient alors déjà certains concurrents comme Tidal, Qobuz, Deezer HiFi, ou encore Amazon Music HD via un coût supplémentaire. En 2021, Spotify annonçait dans un communiqué tout ce qu'il y a de plus officiel :Seulement voilà,. Amazon a enchérit dans la foulée en annonçant que l'audio sans perte était désormais accessible aux abonnés de l'abonnement standard. Spotify avait peut-être l'intention de sortir une offre HiFi via une formule plus coûteuse, et ces annonces successives ont alors pu ruiner ses plans.L'utilisateur de Reddit connu sous le pseudonyme Hypixely a mis en lumièreCertains utilisateurs des dernières versions bêta de l'App ont également pu voir s'afficher la possibilité d'opter pour une qualité audio sans perte, sans toutefois pouvoir l'activer.Ce n'est pas la première fois que des mentions d'une offre avec de l'audio sans perte apparaissent au sein des différentes applications de Spotify., sans que la firme ne la propose réellement à ses abonnés.(et qui ont le matériel et les oreilles pour en profiter . Pour rester compétitif, le servie devra certainement passer par l'audio sans perte, mais la disponibilité de cette offre sans surcoût chez les concurrents met Spotify dans une position inconfortable. Si l'audio Lossless nécessite de mettre la main à la poche, Spotify devra peut-être trouver la formule idéale en cumulant plusieurs services supplémentaires afin de rendre son offre attractive.