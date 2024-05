Clap de fin pour le Car Thing de Spotify

Une courte carrière

Dire que la première incursion de Spotify dans la vente de matériel n'aura pas été concluante est un euphémisme.. La firme indique que l'appareil ne fonctionnera plus une fois cette date passée et conseille aux possesseurs de cettede la réinitialiser et de la faire recycler (par leurs propres moyens).Pour rappel, feu le Car Thing était(et uniquement ce service). L'appareil n'est pas doté de haut-parleurs (la diffusion se faisait en Bluetooth ou en filaire depuis le téléphone, et n'était pas compatible avec la musique stockée sur le smartphone). Le Car Thing fonctionnait donc comme une télécommande, avec un écran tactile, des boutons et les commandes vocales.. L'appareil était vendu 89,99 dollars, et la firme a écoulé les stocks restant après l'annonce de l'arrêt d ela production en le proposant à 49,99 dollars.