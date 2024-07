Spotify teste une fonction qui peut sauver des vies

Des alertes d'urgences !

accidents, des événements graves ou des perturbations de services importants

Éruption du Pinatubo aux Philippines en 1981 (Wikipedia)

En effet, après la musique, les podcasts, puis les livres audio, le Suédois se lance dans. Nos confrères américains auraient trouvé des références de code dans l'application Spotify, indiquant que la société envisage un système pour diffuser des annonces officielles, comme desAprès tout, les fabricants de smartphones relaient bien les alertes (comme FR-Alert ) en lien avec des évènements particuliers, de même que les réseaux sociaux. Il n'y a donc aucune interdiction à le faire.Par la suite, Spotify a bien confirmé àqu'elle testait un tel système, même si elle ne s'est pas étendue sur les explications ou les raisons de fournir ce genre de service à ses utilisateurs., contrairement aux USA où certains états exigent la prise en charge de ces messages par les médias et les réseauxCette option pourrait renforcer la place de Spotity dans le quotidien, en tant qu'(et donc pousser les consommateurs à ne pas désactiver les notifications). On peut aussi noter l'émergence d'un certain courant sécuritaire auprès des firmes techs, comme les appels d'urgence d'Apple (via un satellite même sans réseau), l'app de Google pour alerter les utilisateurs des catastrophes.