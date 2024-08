Apple Podcasts détrôné par Spotify et Youtube ?

Le podcast, une création (presque) d'Apple

La chute de popularité est rude surtout quand on repense aux origines du mot podcast. En effet, celui-ci a été inventé, par le plus grand des hasards, par Ben Hammersley, un journaliste britannique au Guardian. En 2004, dans un de ses articles, il utilise une contraction de son invention entre les mots iPod et broadcast.



L’année suivante, Apple s’approprie le terme et l’intègre dans iTunes 4.9. Et c'est Steve Jobs himself qui se fend de le défendre dans ce communiqué de presse de 2005 : Le podcast est la future génération de radio. Les utilisateurs peuvent désormais s’abonner gratuitement à plus de 3 000 podcasts et recevoir automatiquement chaque nouvel épisode dès leur sortie, sur leur Mac ou leur iPod .

Apple Podcasts sur le web

D'après cette étude,. En 2019, le service d'Apple occupait pourtant 29% de parts de marché.Plusieurs facteurs peuvent expliquer. Apple Podcasts n'a pas généré de revenus directs avant 2021, date à laquelle ont été introduits des abonnements aux podcasts. En outre, aux débuts, les Podcasts d'Apple n'étaient pas disponible sur les appareils Android ou Windows, ce qui limitait sa portée (le lancement du site web cette semaine pourrait peut-être remédier à ce point).Enfin et non des moindres,, alors qu'Apple ne manifeste aucune envie de se lancer dans la vidéo ou le réseau social.Désormais, il est possible d’accéder facilement à la plate-forme, soit en passant par l'application, soit en utilisant un navigateur via l'adresse : podcasts.apple.com Dans un, on retrouve la même interface blanche et épurée que l'app, et l'on peut s'identifier via son Apple ID (Compte Apple à partir d'iOS 18 / macOS 15 etc). Ce qui permettra d'accéder à ses, comme avec n'importe quel service de la Pomme. Pour le reste, on retrouve donc, comme Explorer, Nouveautés, différents classements, mais aussi les coups de cœur ou Plus à découvrir.Cette extension permet d'accéder à de nombreux épisodes de podcasts et ainsi-pour ne nommer que lui. La plateforme peut être utilisée sur les navigateurs suivants : Safari, Google Chrome, Microsoft View et Mozilla Firefox (avec le petit rappel pour passer par l'app si elle est installée ou l'invite pour le faire).