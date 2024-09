Nothing Ear Open : des écouteurs très ouverts

Entendre son voisin, c'est tendance

Des écouteurs confortables

Low Lag

Ce type de produit s’inscrit dans une tendance de fond, où. D’autres marques comme Shokz et Bose proposent ce type d’approche avec des technologies différentes, mais les Ear Open se positionnent à un tarif plus accessible. Leur boîtier de recharge est compact, bien que dépourvu de recharge sans fil, et offre une autonomie de 30 heures grâce à plusieurs recharges avec le boîtier, et 8 heures d’écoute continue sans passer par la recharge, ce qui est très correct pour cette catégorie d’écouteurs.Selon les premiers tests publiés, les Ear Open proposent une qualité audio qui, sans égaler celle des modèles intra-auriculaires avec réduction de bruit, reste très appréciable. Les basses seraient moins présentes en raison de la conception ouverte, mais la restitution des médiums et des aigus serait elle très précise., visiblement, un atout, permettant de percevoir distinctement les différents instruments et voix dans une piste musicale.D’un point de vue technique, les Ear Open sont équipés de haut-parleurs de 14,2 mm, les plus grands de la gamme Nothing , et disposent de micros avec la. Le design avec crochet d’oreille et le poids de 8,1 grammes par écouteur les rendent un peu plus lourds que les modèles classiques, ce qui pourrait poser des difficultés aux porteurs de lunettes, mais selon les premiers testeurs, ils sont visiblement assez confortables.Les écouteurs, avec un modepour les jeux. L’application Nothing permet de régler l’égaliseur et d’activer le mode à faible latence pour les smartphones autres que Nothing.Ces écouteurs sont une bonne option pour celles et ceux qui recherchent une solution permettant de rester à l’écoute de leur environnement,Ils seront disponibles en précommande à partir du 25 septembre, et disponibles dès le 1er octobre à un prix de 149 euros