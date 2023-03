Nothing hausse le son avec les écouteurs Ear (2)

Les changements sont à l'intérieur

double chambre acoustique

Un ANC plus performant

Avec les Ear (2),. S'il est difficile de différencier les deux versions au premier coup d'œil, le constructeur semble s'être attelé à l'optimisation du rendu en proposant de nouveaux haut-parleurs de 11,6 millimètres àet en proposant du Bluetooth 5.3 avec le codec Hi-Res Audio 24 bits/192kHz à 1 Mb/s LDHC 5.0 (encore faut-il avoir un appareil compatible) en sus du SB et de l'AAC, ainsi que le très pratique Bluetooth multipoint permettant d'appairer simultanément deux appareils, comme un Mac et un iPhone.En sus d'avoir optimisé la partie logicielle (quelques bugs assez fréquents ont été remontés par les utilisateurs de la première version), Nothing indique avoir doté ses Ear (2) d'une réduction active du bruit ambiant (ANC) plus efficace, tout en proposant trois niveaux de réduction et un mode adaptatif détectant les bruits autour de l'utilisateur afin de proposer la réduction adéquate. A la manière d'autres constructeurs, Nothing propose de créer un profil d'écoute personnalisé via l'application dédiée, qui permettra également de mettre en place une égalisation. Les Ear (2) disposent également de commandes par pression, d'une certification IP54, de la charge sans fil à 2,5W, et d'une autonomie de 4 heures pour les écouteurs lorsque la réduction de bruit est activée, poussée à 22 heures et trente minutes via le boitier de charge (6h et 36h sans l'ANC).(la première version a été lancée à 99 euros, avant une augmentation à 149 euros en octobre 2022),