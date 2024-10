Nouvelle saisie record de produits Apple contrefaits

Plus de 800 produits

Des précédents records !

L'histoire se déroule en Irlande, dans le comté de Mayo, où la police locale a pu saisir, y compris des AirPods et divers accessoires pour un montant total de 173 904 $. Sur les photos on peut voir des coques, des AirPods Max et quantités de boites d'écouteurs blancs.Les opérations de saisie ont été effectuées l. La police s'est rendue dans plusieurs entreprise à Castlebar, Westport, Ballinrobe et Claremorris. Il s'agissait d'une opération multi-agences, centrée sur l'unité de lutte contre la criminalité policière locale qui couvre les comtés de Mayo, Roscommon et Longford. On trouve ainsi le, le, laet lePour le moment, aucune interpellation n'a été faite, mais l'enquête est toujours en cours.Bien que la contrebande d'articles ne soit pas nouvelle ou tout à fait rare, la quantité excessive de marchandises passées en une fois et la méthode utilisée deviennent de plus en plus importantes, comme ce Chinois qui avait, avant d’enfiler des vêtements de circonstance pour camoufler le tout.Il faut remonter à 2017 pour une précédente tentative record, une femme avait alors essayé de dissimuler. En 2015, un homme avait été arrêté à la frontière de Hong Kong essayant de faire. Là encore, le ruban adhésif avait joué son rôle.