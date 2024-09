AirPods Max 2 décevants ? Voilà les alternatives !

Sony WH-1000XM5 : le king

Sony WH-1000XM5

Bose Noise Cancelling Headphones 700 : l'increvable

Bose Noise Cancelling Headphones 700

Sennheiser Momentum 4 Wireless : pour les puristes

Sennheiser Momentum 4 Wireless

Bowers & Wilkins PX7 S2 et PX8 : les élégants

Bowers & Wilkins PX7 S2

Bang & Olufsen Beoplay H95 : pour les bourses plus garnies

Beoplay H95 de Bang & Olufsen

Focal Bathys : le très bon casque français

Focal Bathys

Sonos Ace : pour les fans de la marque

Sonos Ace

En attendant les AirPods Max 3

Depuis des années,, et le XM5 ne déroge pas à la règle. Doté de la meilleure réduction de bruit active du marché, il est l’allié parfait des voyages en train et en avion. Niveau son, on est sur un. Avec une autonomie de 30 heures, vous pourrez écouter vos playlists sans vous soucier de la batterie. Sony a également misé sur le confort avec des coussinets ultra-doux. Une valeur sûre donc.Bose, l’autre géant de l’audio, continue de séduire avec ses. La réduction de bruit est au top, mais c’est surtout l’ergonomie et la facilité d’utilisation qui font toute la différence. Les commandes tactiles sont intuitives, et la qualité sonore est nette, sans jamais sacrifier les basses. Le grand atout de ce casque, c’est aussi: vous n’aurez aucun mal à converser même dans les environnements les plus bruyants.Sennheiser, la marque allemande emblématique, propose avec leun son fidèle et puissant. Si vous êtes un puriste de l’audio, c’est lui qu’il vous faut. Les basses sont présentes mais maîtrisées, les voix sont claires et les aigus précis. Là où il se démarque ? Son autonomie., il écrase la concurrence. Par contre, la réduction de bruit est légèrement en retrait par rapport aux autres modèles de cette liste, mais reste très performante pour la plupart des usages.Len’est pas seulement performant, il est aussi franchement joli. Avec son design soigné et ses matériaux haut de gamme, il a ce côté iconique qu’on retrouve sur le AirPods Max. Côté audio, il propose. La réduction de bruit est efficace, sans toutefois atteindre le niveau des Sony ou Bose. Si le style compte autant que le son pour vous, ce casque est une très bonne option. Le PX8 sorti plus récemment se considère aussi.Avec son prix proche des 1000€, lese positionne dans le haut de gamme. Ici, on parle de matériaux comme le cuir et l’aluminium, mais aussi d’une qualité sonore qui frôle la perfection, que ce soit dans les basses fréquences ou les aigus. Ce casque est fait pour ceux qui ne veulent. Pour les passionnés, c’est un investissement qui se justifie.Le, de la marque française Focal, est un modèle qui parle aux audiophiles les plus exigeants., ce qui le rend idéal pour ceux qui veulent une restitution sonore complète, même en déplacement. En plus de cela, son design élégant et ses matériaux de qualité en font un produit franchement canon. Cependant, il est un peu plus lourd que les autres modèles, ce qui peut poser problème pour les sessions d’écoute prolongées. Pour les amateurs de son haute fidélité, il reste une référence incontournable.Vous le savez, Sonos, habituellement plutôt connu pour ses enceintes connectées, a tenté de s’immiscer dans le marché des casques haut de gamme avec le. Sur le papier le produit a tout pour plaire : réduction de bruit active,. Mais voilà, tout n’est pas rose. Le casque ne s’intègre pas parfaitement au système multiroom de Sonos , un gros manque pour les fans de la marque. En revanche, l’expérience sonore est très bonne, avec un son équilibré et une autonomie de 30 heures. C’est une première tentative encourageante.Face à des AirPods Max 2 qui n’apportent pas grand-chose de neuf, vous voilà face à quelques alternatives de qualité, en attendant qu’Apple se décide à mieux traiter son casque premium, avecN'hésitez pas à nous dire dans les commentaires le casque que vous utilisez et que vous adorez le plus !