La taxe streaming rapporterait bien moins que prévu en 2024

7,130 millions d'euros de taxe pour le streaming

le CNM a encaissé 7,130 millions d'euros et nous serons, sans beaucoup d'hésitation, à 9,3 millions d'euros en fin d'année car il y a des versements mensuels qui sont maintenant à peu près stables

assez sensiblement inférieure à ce qui avait été budgeté

que le démarrage a été lent, y compris parce qu'il y a le plancher d'imposition à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires qui fait que pendant plusieurs mois les entreprises n'atteignent pas ce plancher

les services fiscaux fassent leur travail

permis de financer des actions qui n'auraient pas été financées s'il n'y avait pas la taxe streaming

Une contribution obligatoire

financer la filière musicale

La présentation s’ouvre sur un petit état des lieux des concerts en France (en bonne santé notamment grâce au passage de Taylor Swift), mais avec des festivals en danger, qui affichent pour la plupart un déficit sur cette année 2024, avant de s’attaquer au streaming.Jean-Philippe Thiellay indique que le secteur du streaming est toujours dans une phase de transition. Même si les leaders en France -Spotify et Deezer- ont atteint la rentabilité ou s’en approchent. Le principal problème étant la progression très lente des abonnements payants à ces services.Il a ainsi indiqué queSi la somme peut sembler élevée, elle est, en fait,fin 2023. En effet, il était espéré 15 millions d’euros de recettes pour cette taxe, soit un manque de quasiment 6 millions.Pour expliquer cette situation, il précise. Mais, plus problématique, il rappelle que le texte officiel n’est toujours pas publié et il serait vraiment temps que. La totalité des sommes ont été affectées à des projets musicaux et ontParmi les bonnes nouvelles, on notera tout de même de très bons résultats à l’international des artistes français, grâce notamment aux Jeux Olympiques de Paris, même sir la France perds une place sur le marché mondial au profit de la Chine.Après plusieurs mois très tendus,Cette contribution obligatoire sert à, notamment le Centre national de la musique (CNM), une instance créée en 2020 à l'image du Centre national du Cinéma.Evidemment, cette nouvelle a été très mal perçue par les différentes plateformes, les plus petites se montrant les plus remontées.Pour Deezer, il serait apparemment impossible de trouver un équilibre financier autrement...