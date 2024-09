Tristesse : Apple arrête Time Bandits

Time Bandits n’a pas réussi à séduire suffisamment

Le film de 1981 était bien perché

Les plateformes ne prennent plus de risques

Heureusement Severance fait un carton sur AppleTV+

Lancée le 24 juillet 2024,. La série suivait Kevin, un garçon de 11 ans passionné d’histoire, qui découvrait une mystérieuse porte temporelle dans sa garde-robe, un clin d’œil évident à l’univers de Narnia. Aux côtés d’un groupe de voleurs hauts en couleur, il se lançait dans des voyages à travers différentes époques, tentant de sauver ses parents tout en affrontant des forces maléfiques. Avec un tel concept, la série avait tous les ingrédients pour plaire : action, humour, nostalgie. Sauf que malgré ces qualités, le succès attendu n’a pas du tout été au rendez-vous.. Sur Rotten Tomatoes, la série avait réussi à obtenir une note de 78%, un score tout à fait acceptable pour une nouvelle production. Sauf que les audiences, notamment aux États-Unis, n’ont pas suivi. Même si la série a su trouver son public au Royaume-Uni (où Lisa Kudrow est vénérée, Time Bandits ayant d’ailleurs été produite en Angleterre), ce succès local n’a pas suffi à compenser son absence des classements de streaming de Nielsen aux USA. Du coup, Apple TV+ a décidé de ne pas renouveler la série pour une deuxième saison, marquant ainsi la fin d’une aventure qui avait pourtant commencé sur de bonnes bases.Cette annulation fait écho aux changements dans la stratégie des grandes plateformes de streaming., dans le seul but de gagner des parts de marché. Désormais, les plateformes, y compris Apple, sont beaucoup plus attentives à la rentabilité de chaque projet. Dans un contexte où la concurrence est féroce, avec des géants comme Netflix et Prime Video , des séries coûteuses comme Time Bandits doivent désormais franchir un seuil d’audience beaucoup plus élevé pour être renouvelées.En dépit de cette décision,. Mais la question de la viabilité économique de telles productions est toujours très présente, d’autant plus qu’Apple a augmenté le prix de son service en 2023, pour faire face à la montée des coûts de production. Time Bandits n’aura malheureusement pas eu l’impact nécessaire pour survivre dans cet environnement ultra-compétitif.On en profite pour vous poser la question :Envoyez-nous toutes vos recommandations en commentaires !