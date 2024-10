La suite de the Big Bang Theory se précise avec le retour de ces acteurs !

Le casting confirmé pour le spin-off

Des personnages secondaires au premier plan

Un projet encore en développement

contrats de maintien de talent

Les spin-offs précédents et l’avenir de la franchise

Le spin-off de The Big Bang Theory en développement chez Max avance donc à grands pas. Trois acteurs de la série originale ont signé des accords pour reprendre leurs rôles :. Bien que la série n’est pas encore en tournage, ces signatures laissent présager un retour imminent de ces personnages, qui sont selon moi de très bons choix ! Selon des sources proches de la production, Chuck Lorre, co-créateur de The Big Bang Theory, est à nouveau aux commandes via sa société Chuck Lorre Productions.Le choix de Sussman, Lapkus et Posehn est vraiment une bonne idée pour ce spin-off. Stuart, gérant du magasin de bandes dessinées dans la série originale, est un personnage apprécié, tout comme Denise, l’assistante du magasin et compagne de Stuart.. Bien que les détails de l’intrigue soient encore secrets, ce casting indique que le spin-off pourrait se concentrer sur la vie au magasin de bandes dessinées, une idée déjà évoquée lors de l’annonce du projet en 2023.Même si la série n’a pas encore été totalement confirmée et validée, ces accords indiquent que le projet avance. Les trois acteurs sont sous des, ce qui signifie qu’ils sont disponibles pour tourner si la série est confirmée.. Bien sûr, aucune date de diffusion n’a été annoncée, et le script est encore en cours d’écriture.Si ce projet aboutit, il s’agira donc d’un nouveau spin-off dans l’univers de The Big Bang Theory, après la série mère et Young Sheldon. Ce dernier a terminé sa course après sept saisons en 2024,. Bien que les détails de l’histoire restent flous, on espère que cette nouvelle incursion dans l’univers de The Big Bang Theory sera à la hauteur des précédentes productions.? Et avez-vous aussi regardé Young Sheldon ?