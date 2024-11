Røde Wireless Micro : un micro sans fil et compact pour les créateurs de contenu

Un système audio compact et puissant

21 heures d’autonomie

Le Røde Wireless Micro est conçu pour être à la fois léger et discret :, ce qui facilite son intégration sur les vêtements, sans attirer l’attention. Le récepteur compact se connecte directement au smartphone, éliminant le besoin de câbles. Le microphone dispose d’une capsule omnidirectionnelle et d’une conception brevetée de chambre acoustique, qui offre une clarté sonore tout en réduisant les bruits ambiants, notamment le vent. Ce design pourrait en faire une bonne option pour les tournages en extérieur ou dans des environnements bruyants, tout en garantissant un son net.Avec la technologie Intelligent GainAssist, le Røde Wireless Micro ajuste automatiquement les niveaux audio, évitant les fluctuations de volume et les risques de distorsion.. Ce système devrait être apprécié par les créateurs de contenu mobile comme les influenceurs, journalistes et vloggeurs, en offrant une solution de captation sonore de bonne qualité en déplacement. Le kit inclut également des pare-vents amovibles, utiles pour minimiser les bruits de vent en extérieur.Le Røde Wireless Micro est fourni, comme mentionné, avec. Cet étui permet de recharger les émetteurs deux fois, ce qui peut être utile pour les séances de tournage prolongées ou les tournages à distance. Le système, disponible en noir et en blanc, offre ainsi sur le papier une solution complète et portable pour les créateurs , qui ont besoin d’une bonne autonomie et d’une mise en route simplifiée, surtout dans des contextes de tournage mobile.En plus d’une conception discrète, le Røde Wireless Micro est compatible avec les applications logicielles de Røde , comme Røde Capture et Røde Reporter, qui offrent des fonctionnalités audio supplémentaires.chez divers revendeurs. Notez qu’Amazon distribue également du matériel Røde