Pour mieux écouter les chants de Noël, Apple propose d’acheter des AirPods Pro 2

LA SANTÉ AUDITIVE, LA NOUVELLE FONCTION PHARE DE L'ACCESSIBILITÉ

A la veille de Thanksgiving, la firme californienne est au rendez-vous pour nous servir une petite vidéo. Faisant, elle propose donc(on vous laisse le choix de la traduction) pour présenter sa nouvelle fonctionnalité d'aide auditive disponible avec les AirPods Pro 2.On peut y voir un père de famille, dont. Mais comme c'est la période de l'année où tout est bien qui finit bien, il sort ses écouteurs blancs et peut entendre la voix de sa fille ! (on espère toutefois que la firme publiera quelques vidéos plus rigolotes comme celles des premiers Mac M4).Par exemple, les récents AirPods Pro 2 intègrent des fonctionnalités de santé auditive de qualité clinique, permettant aux utilisateurs d’accéder à des options d’aides auditives discrètes et performantes. Ces innovations montrent l’engagement d’Apple à rendre la technologie plus accessible et bénéfique pour tous., avec une fonction active), un test d’audition validé scientifiquement et une option. Les AirPods 4 bénéficieront de quelques améliorations., qui d'ailleurs a été. En pratique, il peut être réalisé chez soi, en quelques minutes, avec des AirPods Pro mais également un iPhone ou iPad compatible. Elle s'appuie sur la technique d', et les résultats vont s’afficher sous forme de résumé simple. Ce dernier est stocké de manière privée et sécurisée dans l’app Santé, mais on pourra toujours les partager avec son médecin.Les AirPods Pro 2 vont également offrir. Après avoir réalisé le fameux Test et en fonction des résultats, on pourra personnaliser son expérience d’écoute avec les AirPods Pro à l’aide de son profil auditif. Ainsi des corrections apportées (comme la mise en avant de certaines fréquences) pourront également être activées pour l'écoute de musique et pour les conversations téléphoniques.