Santé auditive : les AirPods Pro 2 vont-ils devenir un bestseller pour Noël?

Une expérience sans précédent pour Apple

75 % de ces personnes ne bénéficient pas de l'assistance dont elles ont besoin

une expérience de santé auditive de bout en bout en son genre

résultat d'années d'apprentissage

des fonctionnalités d'accessibilité de sensibilisation et d'audition telles que les niveaux audio du casque, les aménagements du casque et le boost de conversation

LA SANTÉ AUDITIVE, LA NOUVELLE FONCTION PHARE DE L'ACCESSIBILITÉ

réduction de bruit

Loud Sound Reduction

Appareil auditif de niveau médical

validé scientifiquement

Dans cet esprit, Sarah Herrlinger revient avec quelques précisions à commencer par des chiffres : il existe plus dedans le monde atteintes d'un problème d'audition. De même, selon une étude interne,Elle rappelle également que. Cette dernière (dont fait partie le codec LC3) offre des optimisations pour les aides auditives et prend également en charge en standard le partage de l'audio entre plusieurs systèmes de diffusion depuis une source unique (comme le propose déjà Apple en permettant de diffuser sur deux paires d'AirPods/Beats depuis un iPhone/iPad ou une Apple TV).Sarah Herrlinger estime que la technologie intégrée aux AirPods Pro 2 estet qu'elle est lepar les ingénieurs logiciels, les acousticiens, les concepteurs et bien d'autres chez Apple. Cette technologie a permis d'introduireAvec la dernière publicité de Noël sortie il y a quelques jours, on pourrait aussi se dire qu'Apple espère relancer les ventes de ses, curieusement en baisse depuis plusieurs trimestres après avoir connu des années florissantes.Par exemple, les récents AirPods Pro 2 intègrent des fonctionnalités de santé auditive de qualité clinique, permettant aux utilisateurs d’accéder à des options d’aides auditives discrètes et performantes. Ces innovations montrent l’engagement d’Apple à rendre la technologie plus accessible et bénéfique pour tous., avec une fonction active), un test d’audition validé scientifiquement et une option. Les AirPods 4 bénéficieront de quelques améliorations., qui d'ailleurs a été. En pratique, il peut être réalisé chez soi, en quelques minutes, avec des AirPods Pro mais également un iPhone ou iPad compatible. Elle s'appuie sur la technique d', et les résultats vont s’afficher sous forme de résumé simple. Ce dernier est stocké de manière privée et sécurisée dans l’app Santé, mais on pourra toujours les partager avec son médecin.Les AirPods Pro 2 vont également offrir. Après avoir réalisé le fameux Test et en fonction des résultats, on pourra personnaliser son expérience d’écoute avec les AirPods Pro à l’aide de son profil auditif. Ainsi des corrections apportées (comme la mise en avant de certaines fréquences) pourront également être activées pour l'écoute de musique et pour les conversations téléphoniques.