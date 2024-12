Micro sans-fil : les RØDE Wireless GO Gen 3 colorés ratent leur coup

RØDE Wireless GO Gen 3

- de nouvelles couleurs

- un enre­gis­tre­ment 32-Bit

- un contrôle de gain automatique (GainAs­sist)

- quelques accessoires

Des accessoires peu pratiques

Déjà,, et se résument en 4 petits points :S'il est, on se demande bien qui va prendre une version jaune, violette ou orange, dont le coloris risque de jurer la plupart du temps -vos invités s'habillent rarement tous pareil ! Un système de coques aurait été plus intelligent. Par ailleurs, on auraitdans des environnements compliqués. Associé à un contrôle de gain dynamique, voilà qui devrait sauver pas mal d'enregistrements mal calibrés ou sur des événements, en extérieurs... bref, tous ces endroits où l'on ne maîtrise pas toujours l'environnement audio.RØDE a aussi, ce qui est bien plus aisé que précédemment où il fallait passer par le récepteur.En réalité,, à savoir la boite de transport compacte, qui charge les micros et permet de stocker les bonnettes et autres câblages. Ici, le modèle est énorme, et tous les accessoires finiront en vrac dans le couvercle. Pire que cela,Ensuite,Le micro va pendouiller avec un câble USB souple, ce qui oblige à placer le smartphone dans une cage par exemple. A croire qu'en 2024, tout le monde ne filme qu'avec des boitiers à 5000€...Plus étonnant encore,sur lesquels il faudra enfiler les émetteurs/récepteurs et qui permet de mettre à jour les micros depuis le Mac...Bref,je trouve que le constructeur australien se repose un peu sur ses lauriers au lieu de réellement innover. Aujourd'hui, le chinois DJI propose un produitou un smartphone sans accessoires externes. Les nouveaux Sennheiser Profile semblent également prometteurs, le constructeur allemand ayant eu l'intelligence de s'inspirer directement du succès de DJI... tout en préservant la qualité sonore chère à la marque.